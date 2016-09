Aidp: imprese più attrattive se attente a esigenze dei dipendenti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (Labitalia) - "Prestare attenzione alle esigenze del personale e delle loro famiglie. Questo l'aspetto più importante che rende un'azienda attrattiva". Lo dice a Labitalia Isabella Covili Faggioli, presidente nazionale Aidp, Associazione per la direzione del personale, commentando il 'Regional Randstad Award', il premio assegnato da Randstad, secondo operatore al mondo nel mercato dei servizi per le risorse umane, alle aziende del Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud in cui i potenziali dipendenti preferirebbero lavorare, sulla base della più importante indagine indipendente di employer branding."Ascoltare le richieste e anche le proposte dei dipendenti -sostiene- è la cartina di tornasole di un'azienda che fa del welfare la sua politica organizzativa principale"."Dare attenzione alle proprie risorse umane -sottolinea la presidente Aidp- significa creare un buon clima aziendale che non può che fare bene all'organizzazione e alla produttività del gruppo"."Offrire ai dipendenti la possibilità di esprimersi -continua Isabella Covili Faggioli- li rende importanti e consapevoli di quanto possono concretamente dare all'azienda, dando quel valore aggiunto di cui difficilmente si può fare a meno. Anche in caso di errori l'azienda deve continuare a dare fiducia e facoltà di parlare: un atteggiamento, questo, che rientra nella logica del welfare aziendale"."I Regional Randstad Award -ricorda- premiano le aziende che si sono distinte sul territorio e, in proposito, posso affermare che le eccellenze nel nostro Paese non mancano: né al Nord, né al Sud". "Ovviamente -ammette- ogni persona preferirebbe lavorare vicino casa, ma non sempre è possibile. Pensiamo solo ai casi che spingono molti a spostarsi per la carriera o per lavorare in aziende particolarmente 'attrattive'".

