A Lione arriva il Salon du Chocolat

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Lione, 20 set. (Labitalia) - Dall’11 al 13 novembre Lione accoglie, all’interno degli spazi De Congrés Cité Internationale, il ‘Salone delle meraviglie’: 4 giorni dedicati interamente al cibo degli dei. Tanti show cooking, esposizioni, degustazioni, masterclass, giochi per bambini con un solo protagonista: 'Monsieur Chocolat', che verrà esaltato e declinato in varianti, gusti e soprattutto forme diverse e originali, persino in abiti. Lione si prepara, infatti, a ospitare la quinta edizione del più grande evento mondiale dedicato al cioccolato, il 'Salon du Chocolat'.E raggiungere la capitale gastronomica della Francia è a portata di click su Voyages-sncf.com. A partire da settembre, Sncf - la società delle ferrovie francesi - ha riavviato i collegamenti diretti con il treno ad alta velocità Tgv da Milano, Torino, Vercelli, Novara, proponendo nuove offerte a tutti coloro che sceglieranno la destinazione francese come meta per una fuga autunnale. Su Voyages-sncf.com - il portale dei viaggi in treno per e dalla Francia e le maggiori città europee - basta prenotare con anticipo per partire per Lione a 29 euro.

Adnkronos