Vibo Valentia: nozze show a Nicotera, Enac sospende licenza pilota elicottero

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma,, 19 set. (AdnKronos) - L'Enac sospende la licenza del pilota che ha effettuato un atterraggio e un decollo a Nicotera. Ad annunciarlo in una nota è lo stesso Ente nazionale per l'aviazione civile in merito alla cerimonia nuziale che si è conclusa con lo spettacolare atterraggio di due sposi in elicottero nella piazza centrale del paese il 14 settembre scorso.L'Enac, si legge nella nota, in merito alla vicenda dell’elicottero che il 14 settembre scorso è atterrato e successivamente decollato da Piazza Castello a Nicotera (Vv), con alcuni passeggeri a bordo, ha "sospeso in via cautelativa la licenza del pilota ai comandi di tale elicottero, tipo R44 con marche I-PEMA".Da una prima ricostruzione dei fatti, il volo in oggetto, sottolinea l'Enac, "ha comportato, per varie infrazioni rilevate, un grave pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, per l’incolumità delle persone che si trovavano sia nell’area sorvolata che nella zona utilizzata per atterrare e decollare, nonché per le persone a bordo del velivolo e per l’integrità dello stesso elicottero". L’Enac ha dato comunicazione del provvedimento con le relative informazioni alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

Adnkronos