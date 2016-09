Venezia: fa volare drone da sagrato chiesa Redentore, denunciato turista Usa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 19 set. (AdnKronos) - I militari della Stazione di Venezia–Giudecca hanno denunciato un turista americano per aver fatto volare non autorizzato un “drone”. E' accaduto nel pomeriggio di domenica: il turista Usa con il suo “drone” stava effettuando delle riprese dall’alto dal sagrato della Chiesa del Santissimo Redentore alla Giudecca. Su segnalazione di un carabiniere che, libero dal servizio, in quel momento stava passando lungo le Fondamenta San Giacomo, sono intervenuti i colleghi della Stazione Giudecca diretti dal Maresciallo Giovanni Buttà, i quali hanno proceduto a identificare lo straniero denunciandolo in stato di libertà e procedendo contestualmente al sequestro dell’attrezzatura.

Adnkronos