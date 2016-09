Veneto: i lavori della settimana del Consiglio regionale

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 19 set. (AdnKronos) - L’Agenda del Consiglio Regionale del Veneto prevede, innanzitutto, la prosecuzione del dibattito relativo alla riforma della sanità veneta, che si svolgerà nelle giornate di martedì 20 settembre, a partire dalle ore 10.30, e di giovedì 22 settembre, sempre a partire dalle ore 10.30.Mercoledì 21 settembre è convocata, alle ore 10.30, la Prima commissione; tra gli argomenti all’ordine del giorno, l’esame di una serie di proposte di candidature, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 27/97, tra cui spiccano quelle in seno a Concessioni Autostradali Venete S.P.A. e Veneto Acque S.P.A. La Prima Commissione esaminerà, inoltre, il Pdl n. 148 di iniziativa della Giunta regionale “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle prestazioni eseguite dalla Regione Liguria nel corso degli anni 2008 e 2009 per la gestione della tassa automobilistica”, il Pdl n. 162, di iniziativa consiliare “Modifica di leggi regionali in materia di serre”, il Pdl statale n. 15 “Istituzione della Polizia Giudiziaria contabile”, nonché i Pdl statali n. 8- 12- 27- 28, in materia di ordine, sicurezza pubblica e lotta al degrado.Sempre il giorno 21 settembre, alle ore 15.00, è convocata la Seconda commissione, con all’ordine del giorno l’esame del Progetto di Legge regionale n. 96 di iniziativa consiliare relativa a: “Nuove norme in materia di estrazione ed utilizzo di inerti di sabbia e ghiaia”, e l’illustrazione in ordine al parere alla Giunta regionale n. 127, L.R. 18 febbraio 2016, n. 4, “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.

