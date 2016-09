Ue: Renzi, vertice Bratislava ha partorito topolino

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Il vertice europeo di Bratislava non ha prodotto grandi risultati. Dovevamo rilanciare dopo lo shock della Brexit, ma la montagna - per il momento - ha partorito il topolino". Lo scrive il premier Matteo Renzi nella sua enews."L'unico impegno concreto - prosegue il presidente del Consiglio - è stato confermare il cammino che avevamo immaginato a Ventotene, che porterà a Roma, nel marzo 2017, per la cerimonia della firma dei 60 anni dell'Unione Europea e per il rilancio dell'ideale continentale. Toccherà al governo Italiano giocarsi questi sei mesi, decisivi, lanciando proposte concrete. Sogno un'Europa che torni a innovare, a crescere, a essere dinamica e attrattiva. Non solo l'Europa delle burocrazie e dei vertici dei capi di governo", conclude Renzi.

Adnkronos