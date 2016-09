Ue: Renzi, su politica economica ha sbagliato direzione, bene Obama

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Sulla politica economica bisogna riconoscere che Obama e l'America hanno fatto bene e che l'UE ha sbagliato direzione. Oggi è un dovere rilanciare sui giovani, sugli investimenti pubblici e privati non solo sull'austerity; sull'Europa sociale e non solo sull'Europa finanziaria". Lo scrive Matteo Renzi sulla sua enews."Dalle infrastrutture digitali alla ricerca - scrive il presidente del Consiglio - l'Europa deve avere una strategia, non solo un insieme di regole che ognuno interpreta come vuole, dalle tasse al patto di stabilità".

