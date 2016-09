Trasporti: Fit-Cisl a incontro mondiale sindacati tassisti, focus su Uber

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 19 set. (AdnKronos) - Domani e dopodomani ad Anversa si tiene un incontro mondiale dei sindacati dei tassisti per decidere la strategia nei confronti di Uber. L'unico sindacato italiano che vi parteciperà è la Fit-Cisl. L’appuntamento, spiega la sigla sindacale in una nota, è l’occasione per fare il punto della situazione su Uber paese per paese, sia dal punto di vista legale che sindacale, e per rafforzare il coordinamento internazionale tra le sigle sindacali, in modo da rendere le loro azioni più efficaci e risolutive. La Fit-Cisl "precisa di non voler fare una battaglia contro la modernità, ma per i diritti dei lavoratori, perché da 7 anni, cioè da quando è nata Uber, restano irrisolte le questioni relative ai criteri di sicurezza per passeggeri e autisti; ai diritti contrattuali e quelle sulla fiscalità".

Adnkronos