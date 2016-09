Tpl: Antitrust, scongiurato ritardo gara Tpl Padova, tempi regolari (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Mentre le società Busitalia Veneto, Busitalia Sita Nord avevano fornito le informazioni e i dati richiesti alla stazione appaltante a seguito dell’avvio del procedimento, l’Autorità, si legge nella nota, con il provvedimento cautelare del 20 luglio, ha ordinato ad Aps Holding di fornire entro il 29 luglio 2016 all’Ente di Governo del bacino del Tpl di Padova alcune informazioni e dati indispensabili a completare gli elaborati di gara per l’affidamento dei suddetti servizi di Tpl, nonché di inviare una relazione dettagliata sull’attività svolta per ottemperare alla delibera". ApsHolding SpA, con documentazione pervenuta in data 29 luglio 2016, successivamente integrata in data 10 e 25 agosto 2016, "ha fornito le informazioni richieste e la relazione di ottemperanza". Chiusa la procedura cautelare, il procedimento istruttorio principale prosegue ora ai fini dell’accertamento delle violazioni dell’art. 102 del TFUE.

