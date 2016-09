Terremoto: Inps, assenza facilitata ai servizi per residenti colpiti (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - L'Inps, inoltre, ricorda le misure di emergenza per garantire la continuità dei pagamenti delle pensioni e delle altre prestazioni Inps: i pensionati che riscuotono in contanti possono ritirare la pensione presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, fino al ripristino della funzionalità degli uffici postali inagibili; è sospeso il recupero dei debiti relativi a prestazioni Inps; sono sospese le visite di revisione per i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali con rivedibilità (invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità); è sospesa la riscossione coattiva dei contributi previdenziali.Per tutte le informazioni e le richieste di servizio i cittadini possono rivolgersi al numero verde Inps 803 164 da telefono fisso oppure al numero 06 164 164 da rete mobile a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico. è attivo un canale preferenziale per cui le richieste provenienti dai residenti nei Comuni colpiti dal sisma saranno trattate dagli operatori in via prioritaria.

