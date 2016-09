Sesso: il calo del desiderio di lui si cura con la luce, studio italiano

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 19 set. (AdnKronos Salute) - Gli uomini possono soffrire, più spesso di quanto si pensi, di un calo del desiderio sessuale. Che però è possibile curare attraverso l'esposizione a luce intensa, che aumenta i livelli di testosterone e porta a una maggiore soddisfazione 'sotto le lenzuola', come dimostrato da uno studio italiano presentato alla conferenza dell'European College of Neuropsychopharmacology a Vienna.Il basso desiderio sessuale colpisce un numero significativo di uomini dopo i 40 anni: fino al 25% segnala problemi di diverso tipo ed entità a seconda dell'età e di altri fattori. Gli scienziati avevano precedentemente notato che l'interesse sessuale varia a seconda delle stagioni, portando all'idea che i livelli di luce nell'ambiente possano contribuire al desiderio sessuale.Un gruppo di scienziati dell'Università di Siena ha testato quindi le risposte sessuali e fisiologiche alla luce. Scoprendo che l'uso regolare, di prima mattina, di una scatola luminosa - simile a quella già impiegata per combattere il disturbo affettivo stagionale - ha portato a un aumento dei livelli di testosterone e dunque a una migliore soddisfazione sessuale.La verifica, attraverso un trial randomizzato contro placebo, è stata portata avanti dal team guidato da Andrea Fagiolini su 38 uomini in terapia presso il Dipartimento di Urologia dell'ateneo toscano per una diagnosi di disturbo da desiderio sessuale ipoattivo o dell'eccitazione sessuale."Abbiamo rilevato differenze abbastanza significative fra coloro che hanno ricevuto il trattamento con luce attiva - spiega l'esperto - e i soggetti di controllo. Prima del trattamento, i due gruppi avevano in media un punteggio di soddisfazione sessuale di circa 2 su 10; dopo il trattamento chi è stato esposto alla luce ha ottenuto un punteggio di circa 6,3 che corrisponde a un aumento di più di 3 volte. Al contrario, il gruppo di controllo ha mostrato un punteggio medio di solo 2,7".

Adnkronos