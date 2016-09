Scuola: Faraone, 240 mln euro per seimila istituti (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Il Sottosegretario ha inaugurato nella mattina di oggi la scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Skanderbeg” di Piana degli Albanesi, edificio ristrutturato grazie a fondi governativi pari a 750.000 euro. “Sull’edilizia scolastica siciliana stiamo investendo in maniera corposa, in linea con quanto si sta facendo nel resto del Paese. Le cifre parlano chiaro: 204 milioni per interventi di messa in sicurezza, ristrutturazioni, efficientamento energetico. Per intenderci si tratta di interventi per rendere le scuole siciliane sicure – quasi 70 milioni di investimento - o adeguarle dal punto di vista antisismico, delle verifiche dei solai alle quali abbiamo destinato oltre 2,7 milioni di euro o ancora la programmazione nazionale finanziata grazie ai mutui bei che consente di intervenire sul patrimonio edilizio della regione con altri 83 milioni di euro circa. E abbiamo deciso di impegnarci, inoltre, anche sul fronte della cura dell’infanzia, un nodo fondamentale per la nostra isola: con la delega sullo 0/6 prevista dalla legge 107/2015, che stiamo elaborando in questi giorni, daremo finalmente risposte e opportunità alle famiglie e costruiremo per i bambini spazi di crescita e formazione adeguati”.“L’inaugurazione di stamattina conferma la volontà di questo governo di non lasciare indietro nessuno e di costruire una ‘scuola diffusa’ che intercetti le esigenze dei territori e includa, sia aperta alla società. Sappiamo che quello che stiamo proponendo è un cambiamento culturale radicale, ma le risposte che ci sono arrivate finora – conclude - ci dicono che è esattamente quello che tutti vogliamo”.

Adnkronos