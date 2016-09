Scuola: Faraone, 240 mln euro per seimila istituti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 19 set. (AdnKronos) - “Oggi a Brancaccio studenti e studentesse ci hanno mostrato i risultati dei laboratori di lettura, musica e sport che hanno svolto durante il periodo estivo grazie al programma del Miur ‘Scuola al Centro’. Un programma di contrasto alla dispersione scolastica e di inclusione sociale che ha stanziato nella prima fase 10 milioni per le città di Palermo, Napoli, Roma e Milano. E che nella seconda fase, appena partita, viene esteso a 6.000 scuole italiane grazie a risorse per 240 milioni di euro. Ecco, credo che abbiamo ricordato Padre Pino Puglisi nel modo che a lui sarebbe piaciuto di più: con giovani felici dei propri obiettivi, lontani dalla strada e sicuri da situazioni di disagio. Protagonisti del proprio presente. Sono orgoglioso: la nostra scuola ha fatto tesoro della sua eredità morale”. Così il Sottosegretario all’Istruzione Davide Faraone in occasione della visita al Centro polivalente sportivo “Padre Massimiliano Kolbe e Padre Pino Puglisi”, dove si è svolta la giornata conclusiva del progetto “Sport, musica e parole…ancora insieme a scuola”.Il progetto è stato finanziato grazie a risorse messe in campo dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per tenere le scuole aperte durante l’estate e in orario extrascolastico e farne centri di aggregazione per i territori. “Quella di oggi a Brancaccio – aggiunge - è stata definita la ‘giornata conclusiva’ del progetto che come Miur abbiamo sostenuto. Ma la cosa bella è che non è così. Grazie a un ulteriore stanziamento di 240 milioni di euro 6.000 scuole italiane potranno progettare le proprie iniziative anche nel pomeriggio o nel week-end (avendo a disposizione fino a 40.000 euro per istituto). Alla prima fase hanno aderito circa 70 scuole soprattutto della periferia palermitana grazie a un fondo di 1 milione e mezzo di euro. Adesso tutte le scuole siciliane potranno candidare i propri progetti e così rispondere alla loro naturale vocazione: essere non solo luoghi di formazione ed educazione, ma soprattutto presidi nei territori, spazi che aprono al futuro, centri di sperimentazione e contaminazione produttiva con la comunità”.“Scuola al centro” è soltanto una delle azioni che il governo nazionale sta mettendo in campo per potenziare le attività degli istituti siciliani e la loro natura di centri aperti nei territori. “Sono tante le risorse dei fondi Pon – comunica Faraone – che abbiamo stanziato per l’isola per il settennio 2014/2020. Si tratta di più di 674 milioni con i quali continueremo a contrastare la dispersione scolastica, a lavorare per i Cpia e per le scuole in ospedale o in carcere e a creare ambienti di lavoro digitali, sicuri e decorosi. Tra i fondi già impegnati ci sono– solo per fare qualche esempio - quasi 10 milioni e mezzo per i collegamenti internet veloci delle nostre scuole (per uno stanziamento complessivo di 88 milioni), oltre 16 milioni per gli ambienti digitali, quasi 10 milioni per le scuole in ospedale”.

