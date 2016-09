Sanità: a Padova a convegno su ultime scoperte su ghiandole surrenali (4)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - L’Endocrine Society, la principale rappresentanza di endocrinologi del mondo, ha premiato la Clinica endocrinologica dell’Azienda ospedaliera con l’“International award for publishing excellence” per gli studi sull’aldosterone che, oltre ad essere un importante ormone surrenalico, serve a mantenere la pressione arteriosa, l’equilibrio dei minerali e dell’acqua nell’organismo e, se prodotto in eccesso, ha un’importante azione infiammatoria che può provocare infarti. Il premio è concesso a endocrinologi mondiali che abbiano pubblicato nell’anno precedente lavori scientifici di alto valore. Tale studio ha dimostrato l’effetto diretto dell’aldosterone sul globulo rosso e un danno in situazioni di iperaldosteronismo primitivo.Un altro campo di ricerca portato avanti dalla Clinica di Endocrinologia è il cortisolo che è fondamentale per l’adattamento allo stress e per la reazione alle infezioni. La sua carenza che un tempo comportava anche una patologia mortale, viene oggi trattata dagli endocrinologi in modo adeguato permettendo ai pazienti una ottima qualità di vita. Il suo eccesso è estremamente dannoso per la salute. Questi studi hanno meritato la pubblicazione sulla prestigiosa rivista “Nature”. Interessanti, infine, i risultati delle ultime ricerche portate avanti dalla Clinica di Endocrinologia sulle proprietà benefiche di alcune piante che un tempo costituivano l’unica fonte di principi farmacologici (l’Orto Botanico era la “farmacia” dell’Università di Padova), ma che da decenni sono stati abbandonati a favore dell’industria chimica. Si tratta di studi innovativi della Clinica di Endocrinologia che hanno aperto interessanti prospettive sulla terapia di alcune patologie per esempio l’effetto benefico dell’origano sui tumori del surrene.

Adnkronos