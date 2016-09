Sanità: a Padova a convegno su ultime scoperte su ghiandole surrenali (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il 22 e 23 settembre al Museo della Medicina di via San Francesco ci sarà quindi anche un congresso su tutte le patologie connesse con le ghiandole surrenali, dove esperti nazionali e internazionali discuteranno i più recenti sviluppi di queste problematiche. Il 24 settembre in Azienda Ospedaliera ci sarà anche un confronto tra i più importanti relatori che hanno preso parte al convegno e i pazienti per diffondere l’importanza della ricerca endocrinologica nella prevenzione e nella lotta ai tumori. “Approfondiremo in particolare il ruolo degli ormoni principali che sono il cortisolo, l’aldosterone e l’adrenalina – ha spiegato il direttore della Clinica endocrinologica Marco Boscaro - La funzione più importante del cortisolo e dell’adrenalina è la risposta a qualsiasi stress e alla reazione di adattamento allo stesso. L’aldosterone serve invece a mantenere la pressione arteriosa. Sono quindi ormoni estremamente importanti per la nostra esistenza e per l’adattamento quotidiano ai fattori esterni. Altre specie si sono estinte perché non sono state in grado si rispondere in modo adeguato all’ambiente o alle infezioni. Nasce da qui l’importanza di approfondire il ruolo delle ghiandole surrenali che nella ricerca medica ancora sono una sorta di cenerentole sconosciute, eppure hanno un impatto enorme nell’insorgenza dei tumori”. La struttura di Endocrinologia dell’Azienda ospedaliera di Padova è in grado di gestire tutte le patologie endocrine e metaboliche che spesso si associano tra di loro e quindi debbono essere valutate unitariamente. L’attività clinica è imponente, ma anche quella scientifica e didattica. Vari sono i riconoscimenti ottenuti sia a livello nazionale che regionale anche nell’ambito delle malattie rare tanto da aver dato un contributo determinante affinché l’Azienda Ospedaliera - Università di Padova fosse annoverata tra i centri europei di riferimento per queste difficili patologie.

