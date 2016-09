Salute: italiane le strade più rumorose d'Europa, Palermo capitale dei decibel

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 19 set. (AdnKronos Salute) - Motori di auto, scooter e mezzi pubblici, sirene spiegate, clacson selvaggio. Strumenti di un'orchestra metropolitana che porta le strade italiane in cima alla classifica delle più rumorose d'Europa. Gli abitanti della Penisola sono infatti i più 'assordati' del Vecchio continente (49,4% contro una media del 42,9%), esposti a un frastuono da traffico che vale in media 82,2 decibel (dB) con un picco massimo di 92,6 dB a Palermo: qui, nella fascia oraria compresa tra le 12 e le 14, si arriva a superare la soglia critica fissata dall'Organizzazione mondiale della sanità (90 dB) per evitare danni all'udito. Il primato nazionale è conteso solo dalla Francia (49,1% di esposti), mentre la 'maglia rosa' del silenzio va ai Paesi Bassi (33,7%). Il capoluogo siciliano è la capitale italiana del rumore secondo una nuova rilevazione condotta da Amplifon nelle strade di 20 centri urbani della Penisola, in occasione della European Mobility Week. Sul podio anche Firenze con 88,6 dB e Torino (86,8), seguite da Milano (86,4), Roma (86), Bologna (85) e Napoli (84,7), che superano o sfiorano la soglia di guarda Oms degli 85 dB. Le strade relativamente più silenziose si trovano invece a Catanzaro (75 dB), Bari (75,2) e Potenza (75,6). Valori comunque preoccupanti - avvertono gli esperti - se si considera che vivere in zone dove il rumore del traffico stradale supera i 60 dB si associa a un aumento del 4% della mortalità, a una probabilità di ictus maggiore del 5%, nonché a un aumento dell'obesità.Non è tutto. Il sottofondo urbano alimenta nelle persone più esposte preoccupazione, nervosismo e sbalzi d'umore (+7 punti percentuali-pp rispetto ai meno esposti), irritabilità (+6 pp), disturbi del sonno (+4 pp), mal di testa (+6 pp) e problemi di concentrazione (+5 pp), insieme a un leggero calo percepito dell'udito (+7 pp) e ronzii alle orecchie (+4 pp), con un peggioramento della funzione uditiva nel tempo (+11 pp). Secondo l'identikit che emerge dalla ricerca, le 'vittime-tipo' italiane del rumore da traffico sono soprattutto donne (56%), età media 47 anni, impiegate e insegnanti (32%). Con loro pensionati (16%), freelance (13%) e casalinghe (11%)."Il rumore del traffico ha invaso le nostre città e le nostre vite - commenta Guido Conti, responsabile Unità operativa di audiologia-Istituto di clinica otorinolaringoiatrica, Fondazione Policlinico universitario Gemelli di Roma - Si calcola che in Europa oltre il 50% delle persone che vive in aree urbane con oltre 250 mila abitanti sia esposto a un rumore da traffico stradale medio di 55 decibel: proprio il livello sonoro oltre cui, secondo l'Oms, si possono temere rischi per la salute". "Le strade italiane, poi - prosegue lo specialista - arrivano spesso a superare anche gli 85 dB e ciò è preoccupante se si pensa che il rumore, anche a livelli inferiori, può interferire con la comunicazione verbale, quindi con la concentrazione, lo stato di stress, il rendimento scolastico e lavorativo, fino a diventare causa di incidenti. A questi effetti sono più esposti gli anziani, i bambini e chi già presenta disturbi di udito e comunicazione". "Inoltre il rumore può causare insonnia e sonnolenza notturna - elenca ancora Conti - e favorire l'obesità. Ancora più allarmante è la correlazione, probabilmente mediata dagli effetti sui sistemi neuro-vegetativo ed endocrino e sul ritmo sonno-veglia, tra rumore urbano e ipertensione arteriosa, ischemia cardiaca, accidenti cerebro-vascolari e mortalità in generale. Altrettanto preoccupanti sono i possibili effetti dannosi del rumore sull'apprendimento e sullo sviluppo cognitivo dei bambini. Non bisogna infine dimenticare le conseguenze sull'udito. L'esposizione sonora, a partire da livelli di 75-85 dB, può danneggiare l'organo sensoriale causando un deficit uditivo irreversibile, che peggiora con l'aumento del livello e della durata dell'esposizione".Secondo gli esperti, tuttavia, gli strumenti per 'insonorizzare' le città a beneficio di corpo e mente ci sono. Ecco i 7 consigli per metropoli 'a misura d'orecchio', pensati da Amplifon con la consulenza di Conti: 1) Diffondere e favorire l'uso di veicoli elettrici, sia per il trasporto pubblico, sia per quello privato2) Quando possibile, preferire le biciclette e il trasporto pubblico ai mezzi a motore a scoppio (non elettrici) di uso privato3) Incentivare l'impiego di asfalto insonorizzante e favorire la diffusione di pneumatici realizzati con materiali a bassa emissione sonora4) Individuare le zone urbane ad alto inquinamento acustico da traffico, così da adottare e far rispettare limiti di velocità adeguati. Dove possibile installare sistemi di abbattimento del rumore, come ad esempio le barriere frangi-rumore e i trattamenti acustici di aree/ambienti scolastici5) Favorire la diffusione del 'car sharing': la condivisione dei mezzi di trasporto permetterebbe infatti di ridurre la densità del traffico, e quindi l'entità del rumore urbano6) Aumentare il verde urbano, soprattutto vicino alle aree più rumorose nelle vicinanze delle abitazioni e degli edifici pubblici, per sfruttarne la capacità fono-assorbente7) Favorire la cultura del rispetto dell'ambiente, compreso quello sonoro, per evitare di trasformare i suoni in possibili rischi per la salute.

