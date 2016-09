Reges, al via corso Sartoria medievale e Medieval-fantasy

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Pisa, 19 set. (Labitalia) - Al via il corso di Sartoria medievale e Medieval-fantasy 2016-2017 organizzato dall'associazione pisana Reges Italia (Rete europea gruppi eventi storici e che verrà presentato venerdì 23 settembre. "Il corso spiega il presidente di Reges Italia, Aron Chiti- sottolinea la valenza dell'identità sociale, culturale e artigianale pisana; una rete di volontari come Reges è riuscita, infatti, a portare in città interessati anche da fuori regione, per partecipare a questo tipo di corsi"."L'obiettivo -ricorda- sta sia nella consistente formazione tecnica in ambito di sartoria storica di alto livello, sia nell'avvicinare e approfondire le conoscenze folkloristiche e antropologiche dei vari territori toscani".Il programma del corso, che partirà dal mese di ottobre, prevede 3 moduli e, di 3 mesi in 3 mesi, sarà possibile lavorare a progetti di sartoria storica, così come a creazioni d'ispirazione fantasy.

