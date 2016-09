Referendum: Renzi, settimana prossima parte conto alla rovescia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "La settimana prossima - come previsto dalla legge - il Consiglio dei ministri fisserà la data del referendum. Sono molto contento del fatto che il clima sia cambiato, finalmente, anche dopo alcuni confronti civili di questi giorni. Nessuno parla più di attentati alla democrazia e finalmente la discussione sta entrando nel merito". Così il premier Matteo Renzi nella sua enews. "Il referendum - prosegue il presidente del Consiglio - sarà una scelta secca tra chi voterà SI' perché vuole cambiare il bicameralismo paritario, ridurre il numero dei parlamentari, ridurre i costi della politica, sopprimere il Cnel e cambiare il rapporto Stato-Regioni e chi voterà NO perché vuole lasciare le cose come sono adesso. Sono due posizioni ugualmente legittime ma è giusto fare chiarezza: chi vota NO non costruisce una riforma diversa, si tiene il sistema di oggi. E io penso che l'Italia per competere a livello globale, ma anche per dare risposte più incisive alle crisi di questo tempo, abbia bisogno di essere più semplice e più agile. La settimana prossima partirà dunque il conto alla rovescia".

