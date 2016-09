Pubblicità: Sassoli, chiusura anno realisticamente tra +3% e +4%

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 19 set. (AdnKronos) - La chiusura dell’anno per la raccolta pubblicitaria "potrebbe realisticamente attestarsi fra il +3% e il +4%". Lo afferma Lorenzo Sassoli, presidente di Upa, commentando gli ultimi dati Nielsen. "Le imprese che investono in comunicazione continuano come previsto a trainare il mercato degli investimenti pubblicitari: il dato dei primi sette mesi dell’anno ha fatto registrare un +5%, di fatto confermando la chiusura del primo semestre".Per quanto riguarda i prossimi mesi, "purtroppo a questa propensione alla crescita fa da contrappeso il clima di incertezza e imprevedibilità che gli scenari internazionali e gli scenari nazionali, tra l’incognita politica del referendum, quella dell’occupazione e di una più solida ripresa economica, sembrano ad oggi motivare qualche preoccupazione fra gli investitori".

