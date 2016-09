Pubblicità: Nielsen, a luglio +2,9%, raccolta sette mesi +3,4%

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 19 set. (AdnKronos) - Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia nel mese di luglio cresce del 2,9% e nei primi sette mesi dell’anno la raccolta mette a segno un +3,4% rispetto allo stesso periodo del 2015, "grazie a un incremento di circa 124 milioni di euro". Sono gli ultimi dati Nielsen che, come di consueto, precisa che se si aggiungesse anche la stima della raccolta sulla porzione di web attualmente non monitorata (principalmente search e social), il mercato chiuderebbe il mese di luglio a +4,4% e i primi 7 mesi a +5%. "I primi sette mesi del 2016 hanno confermato le aspettative di crescita trainate dagli eventi sportivi dell’estate", spiega Alberto Dal Sasso, TAM e AIS Managing Director di Nielsen. "Il periodo che rimane fino alla chiusura dell’anno - dice ancora - non sarà dei più semplici: le revisioni al ribasso della crescita del Pil e le incertezze nei rapporti tra partner europei non contribuiscono certamente a creare stabilità nei mercati e tra gli investitori. Ci muoviamo quindi verso una seconda parte dell’anno più piatta ma prevedibile, dopo la fine di Europei e delle Olimpiadi, che si confronta con un autunno 2015 che aveva dato buoni risultati". Relativamente ai singoli mezzi, si registra la brillante performance della tv che, trainata dagli Europei di calcio, cresce a luglio del 9,9%, chiudendo i primi sette mesi a +8%. Segno negativo per i quotidiani e per i periodici, che consolidano il periodo gennaio-luglio rispettivamente a -5,1% e -3%. Nei sette mesi la radio rimane in positivo a +1,1%.

Adnkronos