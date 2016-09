Piaggio Aerospace: Uilm, azienda sospende procedure licenziamenti (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "Tra l’altro da parte del rappresentante del Governo ci è stato evidenziato che venerdì scorso si sono incontrati il Governo e Mubadala al massimo livello, incontro che non ha ancora risolto i problemi che pone Mubadala, problemi che consistono da parte della proprietà in un percorso che tende ad incassare l’ingresso di Finmeccanica, lo scorporo della società, interventi in legge di stabilità per risorse finanziarie (droni). E’ chiaro - sottolinea Apa - che l’apertura di mobilità era e rappresenta una scelta scellerata, che non potrà essere nuovamente messa all’attenzione delle OO.SS. nell’incontro che faremo prossimamente a Palazzo Chigi. A buon intenditore…". "Tutto ciò se lo tolgano dalla testa, siamo fortemente determinati sul fatto che la discussione non può non partire dal piano industriale 2014 che è costato lacrime e sangue ai lavoratori genovesi. Pertanto la Uilm non accetterà mai un disegno che miri a destrutturare ulteriormente la Piaggio e a rendere ancora più povero il tessuto industriale ligure", conclude Apa.

