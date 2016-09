Piaggio Aerospace: Uilm, azienda sospende procedure licenziamenti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 19 set. (AdnKronos) - Piaggio Aerospace ha sospeso le procedure dei 132 licenziamenti. Ad annunciarlo il segretario generale della Uilm di Genova, Antonio Apa, al termine dell'incontro che si è svolto presso la Prefettura di Genova. "Tutto ciò è stato reso possibile per la determinazione nostra e dei lavoratori, in quanto abbiamo sempre sostenuto, così come convenuto con il Governo, che in attesa della verifica tra l’Esecutivo e Mubadala sulla presentazione del piano industriale, nessuna azione venisse prodotta dall’azienda in merito all’attuale forza lavoro", dice Apa. "Stamani in sede prefettizia, abbiamo evidenziato - riferisce il sindacalista- che bisognava sgombrare il terreno dalla vicenda licenziamenti, e qualora in giornata il Governo non fosse intervenuto nei confronti di Mubadala sugli stessi, Fim Fiom Uilm avrebbero prodotto azioni eclatanti a partire da domani con una manifestazione verso il Salone Nautico". "Tutto ciò ovviamente - prosegue Apa - viene accantonato per la comunicazione inviataci dall’azienda di sospendere i 132 licenziamenti. Questo è positivo nel senso che ci consente di affrontare la discussione con il Governo e Mubadala senza questo macigno, anche perchè il Prefetto ci ha chiesto lo slittamento di 10 giorni per l’incontro a Palazzo Chigi".

