Napoli, sequestrate 1,2 tonnellate di pesce scaduto

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Napoli, 19 set. (Adnkronos) - I militari della Guardia Costiera di Napoli hanno sequestrato circa 1,2 tonnellate di prodotto ittico privo dei requisiti di legge per l'immissione sul mercato. L'operazione è stata condotta a Volla, in provincia di Napoli. L'enorme quantitativo, di vario tipo, è risultato scaduto, privo dei requisiti di edibilità e dannoso per la salute. Gran parte del pescato è inoltre risultato essere "sotto misura" rispetto alla taglia consentita, nonché in vendita senza il rispetto delle norme di tracciabilità e l'etichettatura.

Adnkronos