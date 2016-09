Moda: per la Fashion Week hotel più cari a New York (+26%) e Milano (+17%) (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - La Settimana della Moda fa salire del 17% i listini degli hotel di lusso a Milano. Listini in aumento del 6% anche nella città che vedrà sfilare Gucci, Versace e Prada tra gli altri. Se la settimana prima una camera doppia a notte costava in media 198 euro, tra il 21 e il 27 settembre ne serviranno circa 210. Listini in aumento soprattutto negli hotel a 5 stelle, quelli frequentati dagli addetti ai lavori più chic: il +17% porta le tariffe da una media di 501 euro a 588 a notte.Immergersi nello stile parigino costa il 13% in più. A chiudere il mese dei defilè sarà Parigi, che ospiterà creazioni di Demna Gvasalia per Balenciaga, Karl Lagerfeld per Chanel e Olivier Rousteing per Balmain tra il 27 settembre e il 5 ottobre. Anche in questo caso, la Semaine de la Mode porta ad un rialzo dei listini, con tariffe che passano da una media di 192 euro a 216, il 13% in più.

Adnkronos