Moda: per la Fashion Week hotel più cari a New York (+26%) e Milano (+17%)

Milano, 19 set. - (AdnKronos) - Sta per iniziare il periodo più frenetico, glamour ed esclusivo dell’anno, quello delle Fashion Week. Da New York a Parigi, passando per Londra e Milano, dal 7 settembre al 5 ottobre tutto il fashion system si radunerà nelle capitali della moda per veder sfilare le nuove collezioni Ready-to-Wear. Ma tra le quattro, la Settimana della Moda non ha uguale impatto sulla città in cui si svolge. L’Osservatorio trivago ha analizzato i prezzi degli hotel nei giorni delle sfilate per vedere in quale città stare al passo con i nuovi trend ha il costo più alto.Tariffe il 26% più care durante la Fashion Week newyorkese. Si parte da New York, che dal 7 al 14 settembre vedrà sfilare, tra gli altri, Marc Jacobs, Alexander Wang e Michael Kors. Tra le quattro, la Grande Mela è quella che vede il rialzo maggiore dei prezzi durante la Fashion Week: + 26%, con listini che passano da una media di 323€ a quella dei 407€ del periodo considerato.La più breve delle Fashion Week è anche quella che ha un impatto minore sulla città, Londra. Per le date in cui sfileranno Burberry, Mary Katrantzou e Alexander McQueen i prezzi sono addirittura in lieve calo rispetto al periodo precedente: -2% dal 16 al 20 settembre, con tariffe che passano da una media di 243 euro della settimana prima ai 238 euro della Fashion Week.

