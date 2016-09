Milano: 'Arte contro la corruzione' parte da Cantone e Pistoletto (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Il presidente dell'Autorità anticorruzione, infine, ha tracciato un bilancio dalla sua presa di servizio, avvenuta il 28 aprile 2014: "Siamo ancora nella fase di rodaggio - avverte - ma non significa che la vettura è ferma. Siamo passati da 19 figure professionali a 300. Abbiamo istituito la Vigilanza collaborativa, per la quale abbiamo la fila. Il sistema dell'Expo è stato controllato dal 24 giugno 2014 da Anac e nessun appalto è stato più oggetto di indagini. Gli appalti del Giubileo di Roma non hanno avuto ricorsi al Tar. Non fanno notizia ma sono piccole gocce nel mare. Fanno meno notizia ma sono fatti".Infine una considerazione su Gomorra: "C'è una cosa che a me dispiace - rivela Cantone -. Ed è il tema di Napoli". "Far passare che quello è Napoli è sbagliato, non è un'immagine vera. Il problema è che è stato utilizzato il brand Gomorra. E quella - conclude - non è verità, ma fiction. È bellissima, ma è fiction".

Adnkronos