Milano: 'Arte contro la corruzione' parte da Cantone e Pistoletto (2)

(AdnKronos) - "Ci sono tantissime persone che fanno il loro dovere tutti i giorni, solo che fa meno notizia - osserva il presidente dell'Anac -. Il dato preoccupante è la percezione che gli italiani hanno di vivere in un Paese corrotto, spesso questa percezione non è legata a esperienze personali, ma è indice di una sfiducia nel sistema". Sulla coerenza da parte dello Stato, Cantone dice che "viene messa da parte davanti a guadagni consistenti", citando l'esempio del gioco d'azzardo e, in particolare, la legalizzazione del Poker per la costruzione di casette per il terremoto dell'Aquila, per un totale di 8 miliardi di euro: "La deregulation - spiega- non è la soluzione all'eccesso di burocrazia. La sburocratizzazione va fatta per bene, altrimenti si rischia di ottenere l'effetto opposto. Bisogna individuare i sistemi di regole intelligenti, e fare in modo che la gente se ne interessi".Nel dibattito, alleggerito dal comico Enrico Bertolino, è intervenuto anche Michelangelo Pistoletto, autore della 'Mela Reintegrata', l'installazione che campeggia nella piazza antistante la Stazione centrale di Milano. L'artista pone l'accento su come la corruzione si avvalga degli "stessi meccanismi dell'arte", in particolar modo sul meccanismo della "creazione", specificando che "il concetto di arte è molto vicino a quello di libertà", ma che proprio per questo richiede una maggior "responsabilità". In Giappone, dice, "è vietato dare e ricevere mance. Io penso che tutti siamo tanto positivi quanti negativi. Il segreto è trovare il giusto equilibrio".

