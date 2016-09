Milano: 'Arte contro la corruzione' parte da Cantone e Pistoletto

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 19 set. (AdnKronos) - Al via 'Arte contro la corruzione' il progetto di Casa Testori realizzato in collaborazione con il Teatro Franco Parenti di Milano che, per ogni terzo lunedì del mese, organizza appuntamenti che chiamano al dialogo artisti e autorità con lo scopo di allargare la sensibilità comune sul tema della corruzione e di aumentarne la consapevolezza. "Arte contro la corruzione – spiega Carlo Maria Pinardi, presidente di Casa Testori – è un'iniziativa originale e, confidiamo, coinvolgente e leggera". Casa Testori "lancia questo progetto nel campo artistico che gli è proprio, per sensibilizzare soprattutto i giovani sull’'importanza del tema". Raffaele Cantone, presidente dell’Anac, sottolinea come la corruzione sia "un mostro tentacolare" i cui "danni maggiori sono invisibili e inestimabili". Tra gli effetti 'invisibili', la fuga di cervelli e di imprenditori dall'Italia, precisando che nei Paesi dove il tasso di corruzione è molto basso, si fa molta ricerca. "L'Italia, però - spiega - non è soltanto questa".

