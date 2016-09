Migranti: Sardone (Fi), lettera Sala evidenzia fallimento Pd su immigrazione (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "Spiace constatare che il sindaco non riesca a farsi ascoltare dal suo sponsor Renzi e sia costretto a divulgare la sua opinione attraverso una lettera che attesta, in pieno, quanto la sinistra a Milano sia succube del Governo e incapace di far sentire la sua voce", osserva Sardone, che si chiede: "Possibile che Sala non voglia rendere conto al governo di questi flussi continui di migranti che, senza controllo, si muovono sul nostro territorio per venire a riempire i nostri centri d'accoglienza?"."Se qualcuno li indirizza verso la nostra città - conclude l'esponente azzurra - Sala deve bloccare questo movimento che ci viene imposto oppure ne è colpevolmente connivente".

