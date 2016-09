Migranti: Sardone (Fi), lettera Sala evidenzia fallimento Pd su immigrazione

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 19 set. (AdnKronos) - La lettera di Beppe Sala al governo evidenzia il fallimento del Pd sui temi dell'immigrazione. Lo sostiene Silvia Sardone, consigliere di Forza Italia al Comune di Milano, che spiega: "La 'letterina' odierna di Sala trasuda rassegnazione e senso di colpa". Rassegnazione perché "sono ormai 4 anni che Milano è in costante emergenza immigrazione e subisce, anche per colpa dell'amministrazione a Palazzo Marino, una gestione fallimentare dell'accoglienza che carica, in maniera enorme, la città". Senso di colpa perché "tra le righe, Sala ammette che il modello della sinistra è clamorosamente crollato sotto il peso dell'incapacità di chi ci governa e del buonismo dell'ideologia del Pd sui temi dell'immigrazione".

