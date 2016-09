Migranti: Ocse, nel 2014 sono 120 mln gli stranieri (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Per l'Ocse, le politiche migratorie "potrebbero affrontare meglio gli shock geopolitici e ambientali" mentre "la gamma di strumenti internazionali per gestire la migrazione collegata agli shock è limitata". Nonostante le difficoltà pratiche di attuare possibilità alternative per i rifugiati, il potenziale, in termini di numero di beneficiari, come dimostrato nella crisi siriana, "può essere importante".Nell’area Ocse, 18.200 permessi di lavoro sono stati assegnati ai siriani (quasi 2 milioni di siriani dai 18 ai 59 anni sono stati sfollati nei Paesi confinanti) durante gli ultimi cinque anni; circa 15.300 siriani hanno ricevuto visti di studio per i Paesi dell’Ocse (meno del 10% degli studenti universitari siriani sfollati) e oltre 72.000 siriani hanno potuto ricongiungersi con membri della loro famiglia.

