Migranti: Ocse, nel 2014 sono 120 mln gli stranieri

Roma, 19 set. (AdnKronos) - Nel 2014, nei paesi dell'Ocse, i nati all’estero erano pari a 120 milioni nel 2014. Ad evidenziarlo in un rapporto pubblicato oggi è l'organizzazione internazionale sottolineando che "in tutti i Paesi dell’area, gli immigrati sono sovrarappresentati nelle aree urbane". Gli ampi e improvvisi flussi migratori, sottolinea l'Ocse, "possono peggiorare problemi strutturali perduranti nelle infrastrutture locali e l’adattamento a una maggiore domanda può richiedere tempo" ma "riconoscere che la migrazione non è la causa principale di tali sfide è un primo, importante passo per riconciliare l’opinione pubblica, spesso negativa, con la realtà dei fatti".Il rapporto 'Prospettive delle migrazioni internazionali 2016' evidenzia, in particolare, che "una cooperazione internazionale efficace non può essere data per scontata" e che "le crisi prolungate generano tensioni crescenti tra la necessità di soluzioni durature e la preferenza generale per le misure di protezione a breve termine". La selezione, una caratteristica comune alla maggior parte dei sistemi di migrazione, "deve essere ripensata nel contesto di un assetto di protezione internazionale".

