Migranti: Nicolini, ok cabina regia Palazzo Chigi ma perplessa su rimpatri

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - "Sono d'accordo con l'idea di una regia unitaria. C'è bisogno di strumenti che perseguano obiettivi che vadano oltre quelli strettamente securitari. Finalmente si usano le caserme e il patrimonio immobiliare pubblico per dare la prima accoglienza alle persone salvate dal mare. Basta con i traffici e gli affitti in emergenza delle strutture private". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini, commentando l'ipotesi di una struttura della Presidenza del Consiglio che coordini gli interventi in materia di accoglienza e gli accordi bilaterali con i Paesi d'origine dei profughi."Molto perplessa sui rimpatri - dice poi Nicolini - chi ha sfidato il mare e la morte, mettendosi nelle mani della criminalità organizzata per me è vittima di tratta e va ricollocato nei 27 paesi della UE". E aggiunge: "Per mettere fine agli arrivi massivi dal mare occorre una politica migratoria, oltre che nuove norme in materia d'asilo che prevedano ingressi legali e sicuri. Continuare a perseguire la strada dei rimpatri - difficili, a volte impossibili, oltre che ingiusti - è demagogico. Serve soltanto a rassicurare, con l'inganno, la paura dei cittadini. Nella task force dovrebbe entrare anche il ministero della famiglia e del lavoro, per la grave condizione dei minori non accompagnati, delle donne, e per strategie di inserimento di quella parte di salvati che può essere utile al Paese". E chide: "Bisogna anche lavorare velocemente alla riforma del sistema dell'accoglienza insieme ai sindaci e alle città".

