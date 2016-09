Migranti: Maullu (Fi), Sala si è accorto di errori suo governo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 19 set. (AdnKronos) - "Beppe Sala si è finalmente accorto che non viviamo più un'emergenza, ma un fenomeno cronico. Non mi riferisco all'immigrazione, ma all'incapacità di questo governo di gestirla. Diamo il ben svegliato al sindaco". Lo dichiara Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia che, commentando la lettera al governo del primo cittadino milanese, spiega: "Milano sta pagando sulla propria pelle l'assurda idea che questi finti profughi stiano dove li si lascia, mentre invece si spostano ed arrivano a migliaia alla Stazione Centrale di Milano. Mi auguro che sia Alfano che Sala si accorgano del disastro che questo errore sta causando". "L'unica soluzione - per Maullu - è un'accelerazione delle pratiche di richiesta asilo, il divieto di appello ed una veloce procedura di rimpatrio per la stragrande maggioranza di clandestini che qui non hanno diritto a stare".

Adnkronos