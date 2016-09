Migranti: in 2015 4,8 mln di persone verso area Ocse, +10% (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Nel 2015-16 non ci sono stati cambiamenti significativi nelle politiche migratorie dell’Ocse, a parte il Canada, dove nel 2015 è entrato in vigore un nuovo sistema di gestione delle richieste per gli immigrati economici. In Europa, nel 2015 è stata adottata e attuata 'L’Agenda europea sulla migrazione', nonché altre misure volte ad affrontare le cause profonde e le conseguenze della recente ondata di flussi migratori e a riformare il sistema comune europeo di asilo. Nel 2016 la Commissione europea ha proposto emendamenti sia alla direttiva sulla 'Carta blu' per i lavoratori altamente qualificati, sia alle condizioni di distacco dei lavoratori all’interno dell’Unione europea.Nel periodo 2011-15 il tasso di occupazione tra i migranti è rimasto stabile o è leggermente diminuito nella maggior parte dei Paesi dell’Ocse, ma in molti di questi Paesi è rimasto elevato il tasso di disoccupazione tra i migranti. In media, tra gli immigrati nell’area Ocse si registra un valore di quasi il 60% di occupati (a fronte del 64,9% dei nativi), mentre il tasso di disoccupazione raggiunge il 9,3% (a fronte del 7,3% tra i nativi).Nei Paesi più colpiti dalla crisi dei rifugiati sono state rafforzate le misure volte a favorire l’integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati. La spesa per l’istruzione e i corsi di lingua è aumentata in Austria, Finlandia, Germania, Norvegia e Svezia. Diversi Paesi hanno ridotto i tempi di attesa per l’ingresso nel mercato del lavoro o hanno facilitato un accesso rapido ai corsi di lingua e alla valutazione delle competenze.

