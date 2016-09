Migranti: in 2015 4,8 mln di persone verso area Ocse, +10%

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 19 set. (AdnKronos) - Per il secondo anno consecutivo i flussi di migrazione permanente hanno fatto registrare un forte aumento nell’area Ocse. Nel 2015 circa 4,8 milioni di persone sono immigrate in modo permanente verso i Paesi dell’Ocse, un valore in lieve aumento rispetto al picco del 2007 e superiore del 10% rispetto al 2014. E' quanto emerge da un rapporto pubblicato oggi dall'organizzazione internazionale in cui vengono presentati i dati preliminari del 2015. La migrazione per ricongiungimento familiare e la libera circolazione all’interno delle frontiere dell’Ue hanno rappresentato ognuna circa il 30% della totalità dei flussi migratori permanenti verso l’Ocse. Nel 2014 è risultata in deciso aumento la migrazione da Romania, Bulgaria, Italia e Francia. Un nuovo immigrato su tre verso i Paesi Ocse proviene da un altro Paese Ocse. Circa un immigrato su dieci è cinese, uno su venti è indiano.Anche la migrazione temporanea ha fatto registrare un aumento. Nel 2014 la mobilità intraziendale e il distacco di lavoratori all’interno dell’Unione europea e dell’Area Europea di Libero Scambio sono aumentati rispettivamente del 17% e del 38%. In diversi Paesi è aumentato il reclutamento internazionale dei lavoratori stagionali. Nel 2015, nell’area dell’Ocse è stato registrato il valore record di 1,65 milioni di nuovi richiedenti asilo. Di questi ultimi, quasi 1,3 milioni sono arrivati nei Paesi europei dell’Ocse. Il 25% delle domande di asilo sono state presentate da siriani, il 16% da afghani. Nel 2015 la Germania ha registrato 440.000 domande ufficiali di asilo e più di un milione di pre‑registrazioni. La Svezia ha ricevuto il maggior numero di domande di asilo rispetto alla sua popolazione totale (1,6%).

