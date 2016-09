Migranti: Gozi, Ue abbia più coraggio e lungimiranza

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 19 set. (AdnKronos) - "Bratislava deve avviare un nuovo processo politico europeo e, quindi, occorre che l'Europa dimostri più coraggio e molta più lungimiranza sul tema dell'immigrazione". Ne è convinto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro Gozi, a Palermo per partecipare al convegno 'Europa, Sud, Mediterraneo. Politiche europee per lo sviluppo dell'area Euro-mediterranea', promosso dalla Cgil, allo Steri. "Non basta ricordare che l'immigrazione è una grande priorità - dice - bisogna indicare chiaramente che un rapporto nuovo tra Europa e Africa è fondamentale, deve essere una grande priorità del nuovo patto politico dell'Europa che vogliamo stringere il prossimo anno". E spiega che un "Bene realizzare un corpo di polizia europeo delle frontiere esterne" perché "è una grande richiesta dell'Italia che diventerà realtà di qui alla fine dell'anno". Occorre "chiarire, però, che quella polizia europea non deve limitarsi a gestire le frontiere, deve organizzare anche a nome dell'Europa i rimpatri di coloro che non hanno diritto di rimanere entro i confini europei".

