Meteo: Lombardia, temporali mercoledì, poi sereno

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 19 set. (AdnKronos) - Cielo e temperature stabili nei prossimi giorni in Lombardia, fatta eccezione per la giornata di mercoledì, quando "il passaggio di un minimo di pressione in quota favorirà tempo perturbato con piogge possibili su tutta la regione, più probabili sulla parte occidentale", riferisce il bollettino meteo dell'Arpa. Le temperature massime sono in calo mercoledì, poi in graduale risalita, le minime sono in lieve calo da giovedì.Domani il cielo sarà poco nuvoloso con temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime tra 23 e 26 gradi. Mercoledì arrivano nuvole e cielo coperto, con massime a 21 gradi. Le piogge sono possibili ovunque, a partire dalla notte: saranno deboli e solo a tratti sui settori orientali, più insistenti, fino a moderate o localmente forti, sui settori occidentali.Giovedì il tempo sarà sereno, sui rilievi poco nuvoloso o nuvoloso. Le minime sono stazionarie o in lieve calo, le massime in leggero rialzo. Venerdì e Sabato l'Arpa prevede cielo sereno o poco nuvoloso salvo temporaneo passaggio di banchi di nubi a quote medio alte e temperature in calo nei valori minimi, in rialzo nei massimi.

Adnkronos