Metalmeccanici: Veneto, sciopero il 21 settembre contro le morti sul lavoro (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “E’ un problema che abbiamo ben presente e che denunciamo da tempo - sottolinea la Segretaria Generale della Cgil del Veneto, Elena Di Gregorio - Le morti e le menomazioni a seguito di infortuni sul lavoro - aggiunge - sono fatti gravi e inaccettabili, frutto anche della crescente precarietà che aumenta la ricattabilità dei lavoratori e ne diminuisce le tutele. Ogni morte sul lavoro rappresenta una sconfitta per tutti. Per questo il tema delle condizioni di lavoro e della sicurezza devono tornare al centro dell’agenda politica e, per quanto ci riguarda, intensificheremo il nostro lavoro in questo campo così come nel contrasto alla precarietà senza regole e tutele”.Netta la denuncia del Segretario Generale della Fiom del Veneto, Luca Trevisan: “i drammatici incidenti mortali di questi giorni - dice - sono il prodotto di un sistema fondato su appalti selvaggi, su una catena produttiva organizzata su sub - sub appalti e sull’allungamento smisurato degli orari di lavoro. Per questo è indispensabile introdurre regole certe e trasparenti e ridurre la quantità degli appalti”.E Fim Fiom Uilm, che rimarcano come “ queste morti non sono mai la conseguenza della fatalità, richiamano l’importanza di un contratto nazionale che affronti queste tematiche rendendo più forti i lavoratori nella difesa dei propri diritti e di una condivisa e diffusa cultura della sicurezza”.

