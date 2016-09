Metalmeccanici: Veneto, sciopero il 21 settembre contro le morti sul lavoro

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 19 set. (AdnKronos) - Sicurezza sul lavoro: è sciopero. Lo hanno lanciato Fim Fiom Uilm in tutte le aziende metalmeccaniche della regione per mercoledì 21 settembre (a Venezia invece è stato oggi) dopo i gravi infortuni mortali che hanno funestato in questi giorni il mondo del lavoro. La fermata, di un’ora, sarà definita fabbrica per fabbrica ed accompagnata da assemblee per rafforzare l’attenzione su un tema purtroppo sempre di attualità, come evidenzia la drammaticità dei dati relativi agli infortuni, ancora in crescita nella regione. In sette mesi, da gennaio a luglio, in Veneto si sono registrati 65 morti sul lavoro (ma tra agosto e metà settembre il numero è salito ancora) e ben 44.149 infortuni, con una crescita di quasi un migliaio rispetto all’analogo periodo del 2015 quando furono 43.185."E’ una piaga che riguarda prevalentemente gli uomini in quanto maggiormente occupati nei settori più esposti (edilizia in testa), ma anche le donne tra le quali avviene ben il 32,5% degli incidenti nonostante la preponderanza del lavoro nel terziario. Ancora più impressionante il dato relativo ai giovani tra cui l’incidenza degli infortuni è particolarmente alta nonostante la migliore forma fisica rispetto ai colleghi più anziani. Ebbene, i lavoratori al di sotto dei 34 anni, pur rappresentando meno del 29% degli occupati sono il 38% degli infortunati, a dimostrazione di quanto pesino sulla stessa sicurezza le condizioni di lavoro precarie, maggiormente diffuse in questa fascia d’età", spiegano in una nota i sindacati.

Adnkronos