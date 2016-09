M5S: slitta cessione simbolo e 'non statuto', avanti su regolamento (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Già un anno fa ad Imola, in occasione della kermesse grillina Italia 5 Stelle, Grillo aveva annunciato la sua volontà di cedere, o meglio donare, la proprietà del simbolo al Movimento. Confermando quel 'passo di lato' che lo vedrebbe sempre più padre nobile del M5S. Di questo si era ragionato nella riunione di Genova, caduta proprio nel giorno del compleanno di Grillo, impegnato in Sardegna con i familiari a festeggiare i suoi 68 anni ma con un orecchio teso a Genova, dove il direttorio era stato chiamato a occuparsi di simbolo e struttura.Tra le ipotesi sul tavolo, anche quella di cedere il logo M5S ai parlamentari. Qualcuno, tra loro, in quei giorni sosteneva che era proprio 'Chicco', il nipote di Grillo, l'osso duro pronto a non cedere. Ma ora i dissidi interni al Movimento, amplificati dai fatti di Roma, sembrano proiettare in un passato lontanissimo quel 21 luglio. I tempi si allungano per il nuovo Non Statuto, e c'è chi addirittura tira un sospiro di sollievo. "E' un bene che quel giorno si sia giunti a un nulla di fatto - ragiona qualcuno all'interno del direttorio - La presenza di Grillo e il nipote è pur sempre una garanzia, se il simbolo fosse stato ceduto probabilmente oggi saremmo in un caos ancor maggiore". Punti di vista che di certo non trovano tutti d'accordo. "Simbolo o no - sostiene infatti un deputato - Grillo resta sempre il garante del M5S, questo nessuno può cambiarlo. Statuto o non statuto".

