M5S: slitta cessione simbolo e 'non statuto', avanti su regolamento

Roma, 19 set. (AdnKronos) - Le nuove regole grilline procedono su due binari diversi. Uno procede spedito, l'altro ha rallentato, per non dire fermato la sua corsa. Annunciate sul blog di Grillo nel luglio scorso, alla vigilia di un voto online mai partito, le modifiche del Regolamento e del Non statuto sono rimaste a lungo ferme al palo, complice i ricorsi degli espulsi di cui si sono occupati diversi Tribunali italiani (Roma, Napoli, ndr.). Ma a quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti M5S, ora i tempi per i due documenti che rappresentano l'ossatura del Movimento saranno diversi: a breve -Beppe Grillo spera entro fine settembre- sarà sottoposto al voto della Rete il nuovo Regolamento, che contiene anche l'annoso capitolo delle espulsioni. Ci stanno lavorando i legali, cercando di smussare gli angoli per evitare nuove rogne giudiziarie. Compresa la grana Pizzarotti, che rischia di riportare i 5 Stelle in Tribunale ma con un'attenzione mediatica oltremisura. Diversi invece i tempi per il cosiddetto 'Non Statuto': si allungano notevolmente, gli addetti ai lavori sostengono che si sia deciso di attendere la riforma dei partiti per evitare di doverci rimettere mano. Ma è nello Statuto, viene fatto notare, che abitano le regole che normano simbolo e sua proprietà. Una questione che, sempre a luglio scorso, aveva visto salire il direttorio al gran completo a Genova per cercare una nuova soluzione assieme al nipote del leader, Enrico Grillo, e Enrico Nadasi: agli atti entrambi comproprietari del simbolo M5S con Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.

