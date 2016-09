M5S: Grillo vede Appendino, rendiamo possibile l'impossibile (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "Sulla mobilità e l'elettrificazione dei trasporti possiamo fare cose all'avanguardia nel mondo e lo faremo a Torino e nelle altre città 5 Stelle - promette Grillo - Siamo appena all'inizio della nostra avventura nei comuni ma abbiamo tutte le carte in regola per rendere possibile l'impossibile. Infine sono passato nell'aula del consiglio comunale e mi sono seduto dove Fassino fece la sua seconda profezia e ho fatto la mia sul referendum costituzionale, ma non posso rivelarla prima che venga fissata la data (hanno intenzione di dircelo o sarà un referendum a sorpresa?)"."Con Chiara, con tutti i portavoce e con tutti i cittadini che vogliono cambiare questo Paese ci ritroveremo sabato 24 e domenica 25 settembre a Palermo per Italia 5 Stelle. Non mancate! Non sarà un'edizione come le altre!", conclude il leader M5S promettendo sorprese.

