M5S: Grillo vede Appendino, rendiamo possibile l'impossibile

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Oggi sono stato a Torino dalla nostra Chiara Appendino. Ho incontrato lei, i nostri consiglieri comunali, gli assessori della giunta e i consiglieri regionali del Piemonte. Ragazzi formidabili che mi hanno raccontato come stanno agendo per cambiare la città. Hanno iniziato a sviluppare il piano per le periferie e dato il via al progetto per la mobilità sostenibile. Ci siamo anche organizzati per dare una mano a Torino per mantenere il salone del libro qui in città e portare la prossima edizione, la trentesima, al successo come mai prima". Così Beppe Grillo, con un post sul suo blog accompagnato da una foto che lo ritrae con la neo sindaca di Torino."Abbiamo parlato anche della povertà - spiega il leader M5S - la prima emergenza a Torino e in tutta Italia. La soluzione è il reddito di cittadinanza a livello nazionale. La nostra proposta di legge è depositata in parlamento ma i partiti non vogliono neppure dibatterla. Pensano solo agli interessi loro e delle banche: mentre i poveri sono sempre di più e gli occupati sempre meno gli stipendi dei manager delle banche fallite che hanno distrutto il risparmio di migliaia di persone continuano a crescere. Il nostro primo compito è eliminare queste disuguaglianze".

