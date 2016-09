Lombardia: Cattaneo, bene sostegno Regione a Eusalp

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 19 set. (AdnKronos) - "Importante la conferma del sostegno di Regione Lombardia alla strategia macroregionale alpina approvata dal Parlamento europeo pochi giorni fa". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo commentando le dichiarazioni del governatore lombardo, Roberto Maroni. "Attraverso il lavoro del Comitato delle Regioni - spiega Cattaneo - abbiamo dato priorità a questo progetto che coinvolge le autonomie locali per rilanciare le potenzialità dei territori in particolare sui temi della ricerca, delle infrastrutture digitali e del sostegno all’innovazione". "Abbiamo bisogno di un’Europa più veloce - conclude Cattaneo - che sia al passo con i tempi e in grado di competere con un mercato sempre più globale".

