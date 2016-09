Lega: Moretti (Pd), a Pontida uno stanco show, ma Zaia c'era? (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - “Quanto al Presidente del Veneto, che si aggirava in quel di Pontida con lo stesso stile da fantasma con cui frequenta palazzo Ferro Fini - aggiunge la Capogruppo democratica - ci vuol dire se condivide gli oltraggi a Ciampi e a Papa Francesco? Perché non riteniamo che chi ci rappresenta nelle istituzioni possa spingersi a tanto pur di recuperare un po' di spazio sui giornali”.“La verità è che Salvini è costretto a urlare ancora più forte - conclude Moretti - visto che c'è chi ormai lo supera in decibel, come Grillo. Una felpa o un insulto possono bucare sui media, ma da qui ad essere un’alternativa di governo, ce ne passa. Credo che questa Lega non possa andare oltre il perimetro del prato di Pontida”.

Adnkronos