Lega: Moretti (Pd), a Pontida uno stanco show, ma Zaia c'era?

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 19 set. (AdnKronos) - “Uno show a favore di telecamere di qualche personaggio in cerca d'autore”. Questo il commento di Alessandra Moretti, Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Veneto, in merito al raduno della Lega Nord a Pontida.“Credo che gli elettori del Carroccio rimpiangano Bossi - prosegue l’esponente democratica - perché almeno lui aveva le idee chiare su cosa doveva essere la Lega: dietro le urla di Salvini, invece, c’è il nulla. Non una proposta, non un progetto, solo dei no. La sola cosa che accomuna il segretario della Lega con i tre governatori di Potremo, Toti, Maroni e Zaia, che si sono visti di striscio sul prato sacro di Pontida, è l'affannosa ricerca dell'anti Renzi. Che certo non può essere trovato in chi si dice antieuropeista continuando a percepire un assegno mensile da Bruxelles, come Salvini, oppure in chi, come Zaia, continua a prendere in giro i Veneti sul tema dell'autonomia, che dimostra di non voler portare a casa”.

Adnkronos