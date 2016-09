L.elettorale: anche M5S presenterà mozione (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "Che l'Italicum sia stata una legge fatta, cucita e costruita intorno al leader del Partito Democratico, credo che questo l'abbiano capito un po’ tutti", attacca ancora Cecconi, "tant’è che si sta correndo ai ripari, anche all'interno del Partito Democratico, per andare a modificare una legge che non gli garantisce più di vincere. Perché in questo Paese, ormai, si fa così, si fanno le leggi elettorali cucite su sé stessi per vincere le elezioni che, a breve, investiranno il Paese, non si fa una legge elettorale buona per il Paese, si fa una legge elettorale per sé". "Ovviamente - annuncia dunque il grillino - depositeremo anche noi una nostra mozione, ma, come è noto, il MoVimento 5 Stelle ha fatto un percorso, ha una legge elettorale propria, in cui si va a declinare un sistema elettorale basato su circoscrizioni medio-piccole con un sistema proporzionale e con una piccola correzione che garantisca un minimo di governabilità, perché a nostro parere il mito dell'uomo solo al comando, del vinco io e mi dovete lasciare in pace per cinque anni a governare, a prescindere che io prenda il 10-20-30% dei voti, è un mito che in questo Paese deve cadere". "Questa è la stortura che ha investito l'Italia per 20 anni e voi con l'Italicum volete perdurare in questa stortura che non ha portato nulla di buono nel nostro Paese e che, a nostro parere, non porterà nulla di buono neanche con questa legge elettorale, legge elettorale che noi non vogliamo, non abbiamo mai voluto".

