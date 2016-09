Immobili: il lusso vale fino a 20mila euro al mq, Roma la città più costosa (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - La zona residenziale più esclusiva di Verona è Piazza Erbe: nella prima metà del 2016, i prezzi al metro quadro sono arrivati, come a Milano, a 13mila euro. Le zone più esclusive di Firenze si trovano invece lungo le sponde del fiume Arno, dove i prezzi più alti hanno raggiunto un massimo di 8.200 euro al metro quadro. Gli appartamenti di proprietà più richiesti sono quelli di circa 200 metri quadrati, con un terrazzo o un giardino e il parcheggio privato. Gli acquirenti sono particolarmente attratti dai dettagli, in particolare da affreschi, soffitti alti con travi in legno e pavimenti in cotto. Dal punto di vista architettonico, sono gli stili classici e i palazzi rinascimentali ad essere i più ricercati. Il 40% degli acquirenti è internazionale.

