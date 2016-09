Immobili: il lusso vale fino a 20mila euro al mq, Roma la città più costosa (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Al secondo posto, dopo la Capitale, troviamo Venezia. Nella prima metà del 2016, gli edifici più belli situati sul Canal Grande sono costati fino a 15mila euro al metro quadro. Qui, il mercato è caratterizzato da un elevato livello di domanda internazionale e si acquistano soprattutto seconde case per investimento. Il 70% degli acquirenti è straniero e proviene, per la maggior parte, da Regno Unito, Francia e Germania.I quartieri più prestigiosi di Milano sono nel centro della città, con prezzi fino a un massimo di 13mila euro al metro quadro. In particolare, il quartiere che ruota intorno alla Scala e quello del Quadrilatero della moda sono le zone più costose della città. Aree esclusive si trovano anche nel quartiere di Brera (fino a 10.500 euro al metro quadro) e in quello di San Babila (fino a 9.500 euro al metro quadro). Il 95% degli investitori è autoctono.

